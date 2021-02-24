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MHRS randevu al: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 Aşı randevu e-Devlet başvuru ekranı

Koronavirüs aşı randevu alma işlemi merak ediliyor. 7.5 milyona yakın vatandaş koronavirüs aşısını oldu. Bugünden itibaren ise öğretmenlere aşılama başladı. Peki, covid aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve e-Devlet aşı randevu oluşturma ekranı...

MHRS randevu al: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 Aşı randevu e-Devlet başvuru ekranı

MHRS randevu al ekranı en çok aranılanlar arasında yerini alıyor... Koronavirüse karşı etkili olduğu açıklanan SinoVac aşısı için ülkemizde aşılama planı oluşturuldu. Bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyonu aşkın kişi ilk doz aşı, 2 milyona yakın insan ise ikinci doz aşı yapıldı. 65 yaş aşılama süreci tamamlanmasının ardından öğretmenler aşı olmaya başladı. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve e-devlet aşı randevu oluşturma ekranı...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse “aşıla” mobil uygulaması üzerinden ya da 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.

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