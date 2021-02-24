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MHRS randevu nasıl alınır? E-Devlet e-Nabız MHRS muayene ve covid-19 aşı randevusu alma ekranı

MHRS randevu nasıl alınır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs aşısı, aile hekimi ve hastane muayene randevuları MHRS.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. İşte MHRS randevu alma ekranı

MHRS randevu nasıl alınır? E-Devlet e-Nabız MHRS muayene ve covid-19 aşı randevusu alma ekranı

MHRS randevu alma işlemi son günlerde en çok ziyaret edilen portallardan biri. Koronavirüs (Covid-19) aşısı da MHRS.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor ve öncelik sıralamasına göre tarih belirleniyor. MHRS randevu alma işlemi e-Devlet, e-Nabız üzerinden de gerçekleşiyor veya direkt olarak MHRS kullanıcı adınız ve şifrenizle girebiliyorsunuz.

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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