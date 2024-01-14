Mia Goth, figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor

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Mia Goth, filmin çekimleri esnasında bir figüranın kafasına tekme attığı iddia edildi.

Figüranın, sette herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Ancak figüran eve gittiğinde "iki kere bayılacak gibi oldum" dedi.

Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega