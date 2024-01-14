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        Haberler Dünyadan Mia Goth, figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor - Magazin haberleri

        Mia Goth, figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor

        İngiliz oyuncu Mia Goth, "MaXXXine" adlı filmin setinde bir figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:43
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        'Pearl' ve 'X' filmlerinin yıldızı Mia Goth, tekmeli saldırı suçlamasıyla gündeme geldi.

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        Mia Goth, 'MaXXXine' adlı filmin setinde bir figüranın kafasına tekme attığı ileri sürüldü.

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        Mia Goth, filmin çekimleri esnasında bir figüranın kafasına tekme attığı iddia edildi.
        Figüranın, sette herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Ancak figüran eve gittiğinde "iki kere bayılacak gibi oldum" dedi.

        Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

        #Mia Goth
        #MaXXXine
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