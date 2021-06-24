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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü! - Haberler
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Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü!

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde çok katlı bir bina kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü! - Haberler
Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde, 12 katlı binanın kısmen çöktüğü bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Miami-Dade İtfaiyesi’nin açıklamasında, 100'den fazla dairenin bulunduğu 12 katlı bir binanın çöktüğü, olay yerine 80 kurtarma aracının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde kısmen çöken binada kurtarma çalışmalarının sürdüğü, polisin de çalışmalara yardım ettiği aktarıldı.

Yaralı veya mahsur kalanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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