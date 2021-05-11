Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatı derinden etkileyen Covid-19 salgını, birçok sektörde olduğu gibi MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) sektöründe de faaliyetlerin aksamasına yol açtı.

Sektördeki 18 sivil toplum kuruluşunu temsilen açıklamalarda bulunan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sonrasında hizmet üretebilmek ve 2023 hedeflerini yakalayabilmek için bir öneri paketi hazırladıklarını bildirdi. Kurt, "Sektörde gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. Sektör bileşenleri olarak sorunlarımızı bir kez daha dile getirmek istedik" dedi.

Pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörlerden biri olduklarını aktaran Kurt, "Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 500 binden fazla kişiye direkt iş imkanı sağlayan ve toplamda 1 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen, yıl içerisinde 70-80 bin civarında küçük, orta ve büyük ölçekli aktivite gerçekleştiren, yıllık 1 milyon civarında günlük sigortalı personel çalıştıran bir endüstriyiz. Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, ülkemize katma değer üretebilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesi desteklere ve teşvik paketlerine bağlıdır" diye konuştu.

'TİCARİ HAYATA DEVAM EDEBİLME OLASILIĞIMIZ AZALIYOR'

Krizin ilk günlerinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde kendi sektörlerinin de yer almasının bir kazanım olarak kabul edildiğini de vurgulayan Kurt, "Ancak, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve destekler, sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kalmıştır. Bu sıkıntılı sürecin 2021 yılı sonu ve hatta 2022 yılına uzayabileceği göz önünde tutulduğunda, ticari hayatlarımıza devam edebilme olasılığımızın her geçen gün azaldığı anlaşılmaktadır" dedi.

Sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında oluşturdukları komisyonlar ile yeni normal dönemde fuar, kongre ve etkinliklerin nasıl düzenlenebileceği üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurt, ilgili mercilere bu çalışmaları sunduklarını belirtti.

Hüseyin Kurt, MICE sektörünün öncelikli taleplerini ise şu şekilde sıraladı;

1. Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi,

2. Kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınması,

3. Her türlü etkinlik ve organizasyonların açılış tarihlerinin belirlenmesi,

4. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz yapılandırılması,

5. Sektörün nakit ihtiyacı için 2019 yılı ciromuz esas alınarak bu cironun en az yüzee 40’ı kadar bir meblağının bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi,

6. COVID-19 güvenli kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonların yapılabilmesinin önünün açılması ve desteklenmesi

7. Stopaj indirimi,

8. KDV indirimi,

9. İşveren SGK prim desteği verilmesi,

10. SGK, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk, ödeme ve yapılandırmalarının en az 1 yıl olmak üzere faizsiz ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

11. Salgından etkilenmiş turizm, etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması.

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, endüstrinin teşvik ve destek paketlerini alamaması durumunda, firma kapanmalarının devam edeceğini ve özellikle kısa çalışma ödeneğinin korunamaması durumunda da nitelikli istihdam kaybının önlenemeyeceğinin de altını çizdi.

HIBRIT FUARLAR ARTACAK

Öte yandan, kongre ve fuar turizminin geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan MICE sektörü temsilcileri, pandemi sonrasında hibrit etkinliklerin artacağını bildirdi.

Buna göre, pandemi döneminde artan sanal fuar ve online toplantıların pandemi sonrasında da devam edeceğini kaydeden yetkililer, yeni dönemde katılımcıların bir kısmının kongrelerde ve fuarlarda fiziksel olarak yer alacağı, bir kısmının ise sanal olarak uzaktan bu etkinlikleri takip edeceği öngürüsünde bulundu.

Ayrıca, bu yıl kongre ve fuar turizminde aşılamayı artıran ve vaka sayılarını kontrol altına alan ülkelerin öne çıkacağını belirten yetkililer, Türkiye'nin bu alanda lobi faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.