ABD'de gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışmayı planlayan sürpriz bir isim daha çıktı.
Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in Demokratlardan aday olmayı ciddi şekilde değerlendirdiği açıklandı.
Sözcüsü, Bloomberg'in seçimlere adaylıklarını açıklayan diğer Demokratların, Başkan Donald Trump'ı yenecek kadar güçlü adaylar olmadıklarını düşündüğünü belirtti.
77 yaşındaki milyarder iş adamının bu hafta içinde başvurusunu yapması bekleniyor.
Cumhuriyetçi Parti'li Trump'a karşı şu ana kadar adaylık yarışına giren 17 Demokrat Parti üyesi bulunuyor.
Bunlar arasında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders öne çıkan isimler.
Son anketler, Warren ve Sanders'in Trump'a karşı şansları olmayacağını gösteriyor.
MICHAEL BLOOMBERG KİMDİR?
Eski bir bankacı olan Michael Bloomberg, ekonomi ve finans ağırlıklı haberler yapan medya kuruluşu Bloomberg'in kurucusu.
2012'ye kadar 3 dönem New York Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.
Silah kontrolüne verdiği destekle muhafazakar kesimin tepkisini çeken Bloomberg, iklim değişikliğiyle mücadelenin de ateşli savunucularından.
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