Michael Douglas-Catherine Zeta Jones çifti: Daima ve sonsuza kadar!

Üzerinde çiçek desenleri olan lacivert renkli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Catherine Zeta Jones, saçlarını da topuz yapmayı tercih etti. Yapılan paylaşımlarda ayrıca ünlü yıldızın, kombinini üç sıra taşlardan oluşan kolyesiyle tamamladığı görüldü.

Michael Douglas ise koyu renk bir pantolon ile açık renk bir gömlek giymeyi tercih etti. Çiftin, doğum günü pastasının üzeri de papatyalarla süslüydü.