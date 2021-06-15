Fenerbahçe'nin, 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu, Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege ile anlaşma sağladı. Frey, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Beveren'de 17 gole katkıda bulunmuştu. Bu satıştan 2.5 milyon Euro gelir bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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