Michael Jackson'ı yerinden etti! Taylor Swift'in konser filmi rekor kırdı
Times Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen ve Forbes'un 'En Güçlü Kadınlar' listesinde beşinci sırada yer alan Taylor Swift yeni bir rekor daha kırdı. Dünyaca ünlü şarkıcının 'Taylor Swift: The Eras Tour' adlı filmi tüm zamanların en çok izlenen konser filmi oldu
REKORDAN REKORA KOŞUYOR
Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Eras isimli dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" filmi, vizyonda yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen konser yapımlarından birisi oldu.
Şarkıcının turne filmi yeni bir rekora imza atarak tarihe geçti.
ÇİN'DE VİZYONA GİRMESİ BÜYÜK ETKİ YARATTI
Film, dünya çapında 261,6 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan konser ve belgesel filmi oldu.
Swift'in bu rekoru kırmasındaki en büyük etken Çin'de vizyona girmesi ve 8,7 milyon dolar hasılat elde etmesi oldu.
MICHAEL JACKSON'IN REKORUNU KIRDI
Pop müziğinin efsane ismi Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli 'This Is It' dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı. Swift'in 'Eras Tour' filmi ise 261,6 milyon dolar hasılat yaparak Jackson'ın rekorunu kırdı.
Swift böylelikle 'Dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden konser filmi' ünvanını kazandı.