Michael Jackson'ı yerinden etti! Taylor Swift'in konser filmi rekor kırdı

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Eras isimli dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" filmi, vizyonda yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen konser yapımlarından birisi oldu.

MICHAEL JACKSON'IN REKORUNU KIRDI

Pop müziğinin efsane ismi Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli 'This Is It' dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı. Swift'in 'Eras Tour' filmi ise 261,6 milyon dolar hasılat yaparak Jackson'ın rekorunu kırdı.

Swift böylelikle 'Dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden konser filmi' ünvanını kazandı.