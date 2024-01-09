Michael Jackson'ı yerinden etti! Taylor Swift'in konser filmi rekor kırdı

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Eras isimli dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" filmi, vizyonda yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen konser yapımlarından birisi oldu.

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ÇİN'DE VİZYONA GİRMESİ BÜYÜK ETKİ YARATTI

Film, dünya çapında 261,6 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan konser ve belgesel filmi oldu.

Swift'in bu rekoru kırmasındaki en büyük etken Çin'de vizyona girmesi ve 8,7 milyon dolar hasılat elde etmesi oldu.