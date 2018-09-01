Dokuz yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın The Simpsons'da bir karakteri seslendirdiğine ilişkin 27 yıllık spekülasyonların ardından dizinin senaristi Matt Groening, Jackson'ın diziye hayran olduğunu işaret ederek, bu bilgileri doğruladı.

Groening, geçtiğimiz günlerde Jackson'ın 60. doğum günü olması sebebiyle, geçtiğimiz Çarşamba günü The Weekly programında konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bazı izleyiciler, The Simpsons'ın 3. sezonun ilk bölümünde akıl hastanesinde konuşan adamı seslendiren kişinin Michael Jackson olduğunu söylerken, Jackson'ın, bu durumun sır olarak kalmasını istemesi üzerine, dizinin yapımcısı, Jackson'ın ismini seslendirenler listesinde John Jay Smith olarak kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ