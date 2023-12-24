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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına mirasçılarından engel - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına mirasçılarından engel

        14 yıl önce hayata veda eden Michael Jackson'ın mirasçıları  şarkıcının yayınlanmamış kayıtlarının açık artırmaya çıkarılmasını engelledi. Mirasçıların hukuk danışmanları, kayıtların çalındığını ileri sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:06
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        Kasım 2023'te Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evi, Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın 1994'te New York stüdyosu The Hit Factory'de kaydedildiği iddia edilen iki düzineden fazla kaydını açık artırmada satmayı planladığını duyurmuştu.

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        Müzayede evi, her kaset için 4 bin dolara kadar fiyatlandırma beklerken, Michael Jackson'ın mirasçıları adına hareket eden avukatlar, kayıtların çalındığını öne sürerek dava açacaklarını belirtti.

        Avukat Jonathan Steinsapir'in 29 Kasım'da yazdığı ve Billboard Dergisi'nde yayımlanan mektup, şirketin "Bu kayıtları açık artırmaya çıkarma konusunda her türlü çabayı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini", aynı zamanda kayıtları derhal iade etme talebini içeriyordu.

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        Mektupta şu ifade yer alıyordu: Ne Michael Jackson ne de plak şirketi Sony Music Entertainment, The Hit Factory'deki (veya başka herhangi bir yerdeki) kayıt seanslarının ana kasetlerini hiçbir zaman satmadı veya dağıtmadı. Bu kayıtlar tartışmasız şekilde çalındı ​​ya da başka bir şekilde izinsiz olarak alındı. Buna göre kayıtlar Jackson mirasçılarının malıdır.

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        "KAYITLARIN ÇOĞALTILMASI YASAK"

        Ancak müzayede evi, bu taleplere uymayacağı yanıtını verdi. Yanıt mektubunda, "13 Aralık'ta New York Yüksek Mahkemesi'nde geçici bir uzaklaştırma kararı ve ihtiyati tedbir talebinde bulunmayı planladığımızı size bildirmek için yazıyoruz" denilmişti.

        Ama mahkemeden müzayede evini sevindirecek karar çıkmadı, kayıtlar satıştan kaldırıldı. Kararda, aralarında "Oh Love", "New Jelly" ve "Doing What My Heart" başlıklarının olduğu kasetlerin çoğaltılmasının "kesinlikle yasak olduğu" belirtildi.

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        Gotta Have Rock and Roll şirketi, hâlâ Michael Jackson ile ilgili bir dizi başka eşyayı satıyor. Bunların arasında 1984'ten kalma, 10 bin doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen kırmızı bir ceket var.

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        DAHA ÖNCE HATIRA EŞYALARI BİNLERCE DOLARA SATILMIŞTI

        Öte yandan daha önce Michael Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, Michael Jackson'ın, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satılmıştı.

        Fotoğraflar: Avalon.

        #Michael Jackson
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