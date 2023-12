Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına mirasçılarından engel

4 Şurada Paylaş!









"KAYITLARIN ÇOĞALTILMASI YASAK"

Ancak müzayede evi, bu taleplere uymayacağı yanıtını verdi. Yanıt mektubunda, "13 Aralık'ta New York Yüksek Mahkemesi'nde geçici bir uzaklaştırma kararı ve ihtiyati tedbir talebinde bulunmayı planladığımızı size bildirmek için yazıyoruz" denilmişti.

Ama mahkemeden müzayede evini sevindirecek karar çıkmadı, kayıtlar satıştan kaldırıldı. Kararda, aralarında "Oh Love", "New Jelly" ve "Doing What My Heart" başlıklarının olduğu kasetlerin çoğaltılmasının "kesinlikle yasak olduğu" belirtildi.