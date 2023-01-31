Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak

Michael Jackson'ın hayatını konu alacak filmde şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Haberi duyuran 26 yaşındaki Jaafar Jackson, "Amcamın hikayesini hayata geçirmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın biyografi türündeki filmin çekimlerinin başlayacağı açıklanmıştı. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturacağı belirtilmişti.

    Jackson'ın yaşamını konu alacak filmde ünlü ismi canlandıracak kişi belli oldu. Projede Michael Jackson'a, ünlü şarkıcının yeğeni Jaafar Jackson hayat verecek.
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    "ONUR DUYUYORUM"

    Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 26 yaşındaki Jackson, "Amcamın hikayesini hayata geçirmektenonur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara; yakında görüşürüz" şeklinde konuştu.

    Jaafar Jackson, Michael Jackson'un şarkıcı olan erkek kardeşi Jermaine Jackson'ın oğlu...
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    'Michael' adını taşıyacak filmin yönetmeni Antoine Fuqua ise, "Michael olarak Jafaar Jackson'ı duyurmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    Yapımlarıyla birçok ödül alan Fuqua, ilk olarak başrolünde Denzel Washington'ın oynadığı 'Traning Day' adlı yapımla adını duyurmuştu. Antonie Fuqua, yine başrolünde Denzel Washington'ın rol aldığı 'Equalizer' film serisiyle de başarısını devam ettirmişti.
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    'POP'UN KRALI'

    Jackson ailesinin dokuz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya gelen Michael Jackson, babasının kurduğu 'Jackson 5' grubunda 1964 yılında henüz 6 yaşındayken müzik yaşamına atılmıştı.

    Daha sonra 'Off the Wall' (1979), 'Thriller' (1982), 'Bad' (1987), 'Dangerous' (1991), 'HIStory' (1995) gibi milyonlarca satan solo albümlere imza atan Jackson, büyük bir şöhret kazanmış ve “Popun Kralı” olarak anılmaya başlanmıştı.
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    Albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satan Michael Jackson, sadece stüdyo albümleri olarak 125 milyon albüm satışıyla stüdyo albümleri dünyada tüm zamanların en çok satmış müzisyeniydi.

    Jackson, tamamen kendine ait dans tarzıyla dansa yeni bir soluk getirmiş ve herkesi etkilemişti.

    Dünyaca ünlü R&B kliplerindeki birçok dans hareketinin orijnali dünyanın en iyi dansçılarından biri olarak gösterilen Michael Jackson'a aittir.
  • Michael Jackson'u yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak - Magazin haberleri

    KURTARILAMADI

    Michael Jackson, 25 Haziran 2009 günü Los Angeles'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, Depo, Photos, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.