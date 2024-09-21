Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Michel Platini: Futbol 10'a 10 oynansın! - Futbol Haberleri

        Michel Platini: Futbol 10'a 10 oynansın!

        UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, futbol maçlarının 10'a 10 oynanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Platini: Futbol 10'a 10 oynansın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA'nın eski başkanı Michel Platini ilginç bir öneride bulundu.

        Fransız futbol adamı, takımların 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

        Platini yaptığı açıklamada, "Belki de takımlar sahaya artık 10'a 10 çıkmalı. Futbol 1900'den beri 11'e 11 oynanıyor ama 1900'lerde futbolcular bugünden daha az koşuyordu ve daha yavaşlardı. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçsüzlerdi. 10'a 10 oynamak rekabeti artırabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Sinaloa karteli çatışmaları sürüyor!
        Sinaloa karteli çatışmaları sürüyor!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları