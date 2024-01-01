Michelle Keegan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Utanç vericiydi
İngiliz oyuncu Michelle Keegan, yıllar sonra 12 kez 'En Seksi Kadın' seçilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu
Kariyerine 'Coronation Street'teki 'Barmaid Tina'yı canlandırarak başlayan 36 yaşındaki oyuncu Michelle Keegan, 12 kez 'En Seksi Kadın' seçilmenin nasıl bir duygu olduğunu anlattı. Keegan, 2008'le 2014 arasında British Soap Awards ve Inside Soap Awards'ta bu ödülü birçok kez kazandı.
"UTANÇ VERİCİYDİ"
'Tina' karakterinin dizide oynadığı süre boyunca kürtaj, cinayet, taşıyıcı annelik ve yalancı şahitlikle alakalı ağır hikayelerde oynamasına rağmen bu ödül geldi. Michelle Keegan, The Observer'a verdiği yeni bir röportajda şunları söyledi: Utanç vericiydi. Çünkü pek çok ağır hikâyenin içindeydim. Aylarca her gün ağlayacak gibi olduğum bir dönem vardı. Ve sonunda, aldığım ödül en seksi kadın olunca bu çok sinir bozucuydu. Komik olan şu ki ben seksi değilim! Hiçbir zaman seksi olmadım. Arkadaşlarım bu duruma hep güldü. Bu kelimeyi söylediğimde bile utanıyorum.
Michelle Keegan, bu ödül karşısında kendisini "asla rahat hissetmediğini" söyledi. Oyuncu, seksi pozlar verdiği dergi çekimleriyle ilgili şunları söyledi: Evet, baskı hissettim ve ben biraz insanları memnun etmeye çalışan biriyim, akışa göre hareket etmeye çalışıyorum. Ama içimde şöyle bir his vardı: "Bunu gerçekten istemiyorum. İç çamaşırlarımla ön kapakta olmak istemiyorum." Sonunda cesaretimi topladım ve bir hırka istedim.
"KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan 2019'da verdiği bir röportajda Michelle Keegan, daha genel olarak medya deneyimiyle ilgili konuşmuştu. Magazin haberlerindeki eleştirilerden erkeklere kıyasla "kadınların daha fazla etkilendiğini" söylemişti.
Michelle Keegan, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Evlenir evlenmez "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" deniyor. Kocama (Mark Wright) bu soru hiç sorulmuyor. Öncelikle bunun gerçekten müdahaleci olduğunu düşünüyorum ve eskiden bu soruya her zaman cevap verirdim ama sonra kendi kendime düşündüm, neden bu soruya cevap vermem gerekiyor? Bu kimseyi ilgilendirmez. Sanırım halen bu tür şeylerle nasıl başa çıkacağımı öğreniyorum. Eskiden gevezelik edip dururdum, oysa artık "Bu tür sorulara cevap vermek istemiyorum, bu kişisel bir durum" diyorum.
Fotoğraflar: Avalon