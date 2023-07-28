Michelle Yeoh 19 yıllık nişanlısı Jean Todt ile evlendi: 6 bin 992 sonra evlendik - Magazin haberleri

Michelle Yeoh 19 yıllık nişanlısı Jean Todt ile evlendi: 6 bin 992 sonra evlendik - Magazin haberleri

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'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer aldı.

Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülerek bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu.