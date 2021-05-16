Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

Michigan’da mahkeme oturumuna uygunsuz kullanıcı adıyla giren sanık yargıcın tepkisine yol açtı

Nathaniel Saxaon adlı kişi Zoom üzerinden yürütülen sanal duruşmaya uygunsuz kullanıcı adıyla girince yargıç, tepkisini "Ne tür bir salak mahkemeye böyle girer?"ifadesiyle gösterdi.

Michigan’da mahkeme oturumuna uygunsuz kullanıcı adıyla giren sanık yargıcın tepkisine yol açtı
HABERTURK.COM

ABD'nin Michigan eyaletinde Joseph Bölge Yargıcı Jeffrey Middleton, sanal mahkemede "Buttf — ker3000" adlı kullanıcı adıyla oturum açan adama, ‘‘Sizin adınız ‘Buttf — ker3000’ değil mi? Ekran adınızla mahkememe giriş yapmışsınız’’ dediğinde sanık, adının Nathaniel Saxon olduğunu söyledi. Soru karşısında şaşıran adam kullanıcı adının kendisi tarafından oluşturulmadığını söyleyerek özür diledi.

Bekleme odasına alınan adama, ‘‘Çevrim içi ortamda kendini nasıl adlandırdığını ve ne dediğini biraz düşün’’ diyen yargıç, bir süre sonra kullanıcı adını Nathaniel Saxaon olarak değiştiren sanığı duruşma oturumuna tekrar aldı.

Utandığını söyleyen sanık, çevrim içi duruşmada görünen kullanıcı adının, kardeşi tarafından yazıldığını söyledi. Saxon, duruşmada görünen kullanıcı adının Bluetooth eşleşme adıyla ilgili olduğunu ve bunun kardeşiyle aralarında bir tür şaka olduğunu ifade etti.

Uygunsuz kullanıcı adıyla oturum açan Saxaon, uyuşturucu teçhizatı bulundurmakla suçlu bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı
DÜNYAİsrail'de tribün çöktü: Ölü ve yaralılar var
Alman siyasetçi Todenhofer, Yeşiller milletvekili Cem Özdemir'i halkı kışkırtmakla suçladı
DÜNYAAlman siyasetçi Todenhofer, Cem Özdemir'i eleştirdi
Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
DÜNYAHollanda'da İsrail protestosu
Son dakika haberi MSB duyurdu! Gara'da 3 terörist etkisiz
DÜNYAMSB duyurdu! Gara'da 3 terörist etkisiz
SON DAKİKA: Alman polisinden Türk vatandaşına saldırı! Dışişleri isyan etti... - Haberler
DÜNYAAlman polisinden Türk vatandaşına şiddet!
İİT'den İsrail açıklaması: BM'ye başvuracağız - Haberler
DÜNYAİİT'den İsrail açıklaması: BM'ye başvuracağız
Son dakika: Filistin'den dünyaya tarihi İsrail çağrısı: Savaş ve insanlık suçu işleniyor!
DÜNYAFilistin: İsrail savaş suçları ve insanlığa karşı ...
SON DAKİKA! BM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı
DÜNYABM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı
KORONA VİRÜS KABUSU! Son dakika: Hindistan Ganj Nehri kıyılarında yüzlerce cansız beden bulundu!
DÜNYAGanj Nehri kıyılarında yüzlerce cansız beden bulundu!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları!
DÜNYAİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları!