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ABD'nin Michigan eyaletinde Joseph Bölge Yargıcı Jeffrey Middleton, sanal mahkemede "Buttf — ker3000" adlı kullanıcı adıyla oturum açan adama, ‘‘Sizin adınız ‘Buttf — ker3000’ değil mi? Ekran adınızla mahkememe giriş yapmışsınız’’ dediğinde sanık, adının Nathaniel Saxon olduğunu söyledi. Soru karşısında şaşıran adam kullanıcı adının kendisi tarafından oluşturulmadığını söyleyerek özür diledi.

Bekleme odasına alınan adama, ‘‘Çevrim içi ortamda kendini nasıl adlandırdığını ve ne dediğini biraz düşün’’ diyen yargıç, bir süre sonra kullanıcı adını Nathaniel Saxaon olarak değiştiren sanığı duruşma oturumuna tekrar aldı.

Utandığını söyleyen sanık, çevrim içi duruşmada görünen kullanıcı adının, kardeşi tarafından yazıldığını söyledi. Saxon, duruşmada görünen kullanıcı adının Bluetooth eşleşme adıyla ilgili olduğunu ve bunun kardeşiyle aralarında bir tür şaka olduğunu ifade etti.

Uygunsuz kullanıcı adıyla oturum açan Saxaon, uyuşturucu teçhizatı bulundurmakla suçlu bulundu.