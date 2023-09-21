Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Nordsjaelland'a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin ikinci golüne imza atan Michy Batshuayi, bu sezon 3. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Zimbru ile oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında da 2 gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Batshuayi, 69. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.