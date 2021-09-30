Michy Batshuayi: "Geleceğimi sezon sonu konuşuruz"

Beşiktaş'ın yıldız forveti Michy Batshuayi ile genç savunmacı Rıdvan Yılmaz, TRT Spor'a konuştu.

Batshuayi'nin açıklamalarından satır başları:

"GOLÜ ATMALIYDIM"

"Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle ilk pozisyonda atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmalıydı. Bizim için iyi bir başlangıç olurdu.

Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra eksikler döndükten sonra önümüzdeki tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

N'Koudou iyi bir arkadaşım, menajerimiz aynı. Bana Beşiktaş hakkında her şeyi anlattılar. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamak, kariyerimde ihtiyacım olan bir şeydi.

"KARAR VERİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"

Transfer sürecimde yalnızca ben değil etrafımdaki herkes çok sayıda mesaj aldı. Bu ilgi alaka çok büyüleyiciydi. Bu yüzden de karar verirken çok fazla düşünmedim.

Türkiye Ligi güçlü futbolculara sahip. Bu tarz futbolcularla her hafta maç oynamak benim için de iyi bir durum.

Hocanın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum, çok büyük bir karakter. Benden beklentisi var ve bu hoşuma gidiyor.

Burada bir aile ortamı var. herkes mutlu. Çok fazla kulüp gördüm ama böyle bir ilgiyi çok fazla yerde görmedim.

Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz."

RIDVAN YILMAZ: HEDEFİMİZ TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK

"Bizim sakat oyuncularımız var. Eksiklerimiz de var ama oynayan herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlığımız, dostluğumuz çok iyi. Geçen seneki hava devam ediyor. Yükselen bir formum var, işim bu ve yapmaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonra daha fazla iyi iş yaparak taraftarları mutlu edebilirim.

Tabii ki kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. U13’ten önce sol açık oynuyordum. Hocam nerede şans verirse orada oynarım.

Ben antrenman yapmaktan da maç oynamaktan da keyif alıyorum. Sonuç olarak bu benim mesleğim. Her şeyden zevk almaya çalışıyorum. Belki de o yüzden bu kadar mutluyum ve başarılıyım.

Bireysel antrenörümle çalışmaya devam ediyorum ama maç yoğunluğundan dolayı çok fazla bir şey yapamıyorum. Maçtan maça bakıyoruz ama bu çalışmalara devam ediyorum.

Hep ekstra idmanlar yaparım. Bu zamana kadar takım antrenmanlarıyla yetinmedim. Bu meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor. Ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum.

Geçen sene benim düzenli oynadığım ilk sezondu. İnişli çıkışlı performanslarım oldu. Sakatlıktan sonra performansım düştü ama elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. İnsanlar benden bir şeyler bekliyor. Bu sene daha özgüvenli, kendinden emin, ne yaptığını bilen bir insan olduğumu hissediyorum.

Ben buraya ilk çıktığımda, ilk 11 oynadığım ilk maç Göztepe deplasmanıydı. Serdar’ın da ilk 11 oynadığı ilk maç İzmir’de, Altay deplasmanıydı. Göztepe maçında beni nasıl motive ettilerse –ki Burak ağabey çok yardımcı olmuştu- ben de aynı şekilde Serdar’a yardımcı olmaya çalıştım. Her insanın hayali Şampiyonlar Ligi oynamaktır. Berkay oyuna girerken ben oyunda değildim ama bana ne söylendiyse aynılarını söyledim. İnşallah altyapıdan nice arkadaşlarım, kardeşlerim çıkar. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirler.

Şampiyonlar Ligi müziğinden çok etkileniyoruz. Maça çıkmadan önce heyecanım vardı ama müziği duyunca futbol kariyerim boyunca yaşadığım her şey gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Sonuç iyi olmasa da takım arkadaşlarımdan ve kendimden gurur duyuyorum.

"SERGEN HOCA BİZİMLE HER ZAMAN KONUŞUYOR"

Geçen sene ben çok değerli bir şey kattım kendime… İki kupa kazandım. Hepsini topladığımız zaman iyi bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bu seneki performansımın, özgüvenimin sebeplerinden bir tanesi geçen sezon ama bu sene kendimin takımda önemli bir parça olduğunu hissettim. İnşallah daha iyi olacağım.

Sergen hoca her zaman bizimle konuşuyor. Bu sene ilk kez Karagümrük maçında ilk 11’de oynadım. Gereken her şeyi söyledi, ben de gerekenleri yaptığımı düşünüyorum.

Şenol hoca benim için çok değerli bir hoca. Beni A Takım’a ilk kez çıkaran, ilk kez Süper Lig’de süre veren, ilk kez Milli Takım’a çağıran hoca kendisi. Önemli olan Milli Takım’ın başarısı. Ben oynamışım, başkası oynamış hiç önemli değil. Hocam süre vermedi, bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok. İnşallah daha fazla süre alırım.

Milli Takım’da çok samimi ve güzel insanlar var. Hepsi geldiler ve bana destek oldular. Yeni gitmiş gibi değil, yıllardır orada oynamış gibi hissettirdiler. Hepsini çok seviyorum ve gurur duyuyorum.

Bu sene inşallah tekrar şampiyon oluruz. En büyük temennim bu. Uzun vadede elbette Avrupa’ya transfer olmak istiyorum ama şu an burada elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Kulübüme maddi ve manevi destek verip öyle ayrılmak istiyorum. İlk 11’de düzenli yer alma hedefim var. İnşallah forma şansımı en iyi şekilde değerlendireceğim.

Daha önce Arsenal’ı sevdiğimi söylemiştim. Şu anki durumu ortada ama hala seviyorum. İdolüm olarak da Zinchenko’yu söylemiştim, devam ediyor.

Antalyaspor maçında gol attım. Adana Demirspor maçında Ersin’e ‘Gol atarsam böyle yapacağım’ dedim, o da bana ‘Şımarma, iyi ki bir gol attın’ dedi (Gülerek). Sonra gol atınca yanıma geldi.

Evcil bir insanım. Dışarı çıkmayı sevmiyorum, bana yaramıyor ve beni yoruyor. Genelde evde vakit geçiririm, bilgisayar oynarım ve ailemle vakit geçiririm. Yabancı dil eğitimim pandemide biraz aksadı ama tekrar başlayacağım.

Taraftarların önünde oynamak müthiş bir his. Ben hiç oynayamamış, yaşayamamıştım. Çok güzel bir hismiş. Müthiş destek veriyorlar.

Tribünlerin desteği bize kendimizi değerli hissettiriyor. Özellikle genç oyunculara çok değer veren bir taraftarımız var. Yensek de, yenilsek de hep arkamızdalar. Onları üzmek ve kırmak istemiyoruz. Hepsine çok teşekkür ederim.

N’Sakala ve Umut Meraş ile rekabetimiz performans artırır. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Umut ağabey ile Milli Takım’da da oynuyoruz. Hocamız hangimizi takdir ederse o oynar.

Takımın en komik futbolcusu N’Sakala. En çok konuşan muhtemelen N’Koudou’dur. Vida olabilir, Rosier olabilir. En çalışkan futbolcu da N’Sakala’dır. Atiba’yı artık söylememe gerek yok (Gülerek).

Taraftarımız iyi günde, kötü günde hep yanımızda olsunlar. Bize güvensinler, desteklerini eksik etmesinler. Güzel destekleri için hepsine teşekkür ediyorum.”