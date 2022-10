Michy Batshuayi: "Jesus'u polis olarak görüyorum"

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2 yendi. Karşılaşmada hat-trick yapan sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bu akşamki görüntü, bizim açımızdan pozitif görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"EĞLENCEYİ SEVEN BİR İNSANIM"

Fenerbahçe’nin 103 gol attığı sezonla ilgili gelen bir soruya 29 yaşındaki futbolcu, "Biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maç maç bakıyor ve her maçı bir final olarak nitelendiriyoruz. Her hafta sıkı bir şekilde çalışarak maçlarımızı oynuyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine golcü futbolcu, "Bu benim kişiliğim. Eğlenceyi seven bir insanım. Çalışması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım yoksa hocam beni mahvedebilir" dedi.