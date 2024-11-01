Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan Tottenham'da Micky Van de Ven, maçta forma giyemeyecek.

Son olarak EFL Cup'da Manchester City'i 2-1 mağlup eden Londra ekibi, Galatasaray maçı öncesinde de evine Aston Villa'yı ağırlayacak.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Postecoglou, Manchester City maçında sakatlanan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası geri döneceğini söyledi. Avustralyalı teknik adam, "Maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyordu. En azından geçen seferki gibi onu uzun süre sahalardan uzak bırakacak bir sakatlık değil. Muhtemelen milli aradan sonda oynayacak." dedi.