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Haberler Dünya Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor." dedi.

Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim için artık Miçotakis diye biri yok" ifadesine ilişkin konuşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor." dedi.

Yunan adaları üzerinde Türkiye'nin çok sayıda uçuş gerçekleştirdiğini öne süren Miçotakis, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen ve Kongre'ye de hitap eden Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye olası silah yardımını eleştirerek, Doğu Akdeniz'deki 'ortak çıkarlara' zarar geleceğini öne sürmüştü.

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