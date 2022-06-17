Miçotakis'ten Türkiye'ye: İletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz 0:00 / 0:00

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz." dedi.

Kıbrıs adası ziyaretinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerde gerilimin tırmanmasına rağmen iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi diplomatik uygulamalar kurallarına sığmayan hiçbir şeyi dikkate almayacağız" diyen Miçotakis, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını açık tutulmasıyla kısa sürede tansiyonun düşeceğine inanıyorum" dedi.

Miçotakis ayrıca, uluslararası hukukun Yunanistan'ın yanında olduğunu öne sürerek, "Bence en zor zamanlarda bile iletişim kanalları kapanmamalıdır" ifadelerini kullandı.