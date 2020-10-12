Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaMicrosoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi - Haberler
ABONE OL

Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerini etkileyebilecek büyük çaplı siber saldırı altyapısının engellendiği duyuruldu

Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi - Haberler
AA

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini dolaylı olarak etkileyebilecek büyük çaplı siber saldırı altyapısını engellediğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, sanal suçluların genellikle fidye ve siber saldırı amacıyla kullandığı yazılım ağı olan Trickbot’un arkasındaki sunucuların tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Trickbot'un sunucularıyla ilişkili IP adreslerini devre dışı bırakmak için federal mahkeme kararı alındığı ve söz konusu ağı, ortadan kaldırmak için dünyanın dört bir yanındaki telekom sağlayıcılarıyla çalışıldığı kaydedildi.

Trickbot’un "hacker"lara kötü amaçlı yazılımları savunmasız bilgisayarlara ve ilgili cihazlara ulaştırma imkanı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleriyle alakalı hizmet sağlayan site ve cihazların siber saldırılara maruz kalarak etkilenebileceği vurgulandı.

"ALTYAPISINI KESTİK"

Microsoft Güvenlik Başkan Yardımcısı Tom Burt, "Trickbot üzerinden operasyon yapanların artık yeni enfeksiyonlar başlatamayacak veya bilgisayar sistemlerine bırakılmış olan fidye yazılımlarını etkinleştiremeyecek şekilde altyapısını kestik." ifadelerini paylaştı.

Trickbot’un "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi konularda kötü amaçlı yazılım içeren virüslü epostaları yaymak için de kullanıldığı uyarısı yapıldı.

Microsoft yetkilileri, Trickbot'un 2016'dan beri dünya çapında 1 milyondan fazla bilgi işlem cihazına bulaştığını ve operatörlerinin hem hükümetler hem de suç örgütleri adına hareket ettiğini ancak kimliklerinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Derinya'daki Rum faşistlerin provokasyonuna tepki
DÜNYAKKTC Dışişleri'nden Rum faşistlere tepki
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı - Haberler
DÜNYAJohnson açıkladı: İngiltere'de yeni kısıtlamalar!
Son dakika haberlerine göre, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında görülmeyen fotoğraflar...
DÜNYAAzerbaycan-Ermenistan çatışmalarında görülmeyen fotoğraflar. ...
AB, Lukaşenko’yu yaptırım listesine alacak
DÜNYAAB'dan flaş karar! Lukaşenko yaptırım listesine ...
Azerbaycan Ermenistan son durum: Can kaybı 10'a yükseldi! Son dakika haberler
DÜNYAErmenistan'ın saldırısında can kaybı 10'a yükseldi!
Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamalarına tepki! - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamalarına ...
Son dakika!Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü!
DÜNYABakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü!
Son dakika: İran ve Rusya'dan Karabağ'daki ateşkes ihlallerine tepki! - Haberler
DÜNYAİran ve Rusya'dan Karabağ'daki ateşkes ihlallerine ...
Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Aliyev: Türkiye'nin de katılmasını istiyorum - Haberler
DÜNYAAliyev: Türkiye'nin de katılmasını istiyorum
Son dakika... Atina'dan Oruç Reis açıklaması! - Haberler
DÜNYAAtina'dan Oruç Reis açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X