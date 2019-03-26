Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkanını sağlayacak Alliance Intelligent Cloud “İttifak Akıllı Bulut” platformunu tanıttı.
Yapılan açıklamaya göre, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Microsoft'un ortak çalışmasıyla ortaya çıkan global internet bağlantılı araç programı, Microsoft Azure tarafından bulut, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak hayata geçirilecek.
Bu kapsamda, Azure, kendi ekosistemi çerçevesinde araç verilerinin güvenli bir şekilde alınması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için üçlü ittifaka global bir veri platformu sunacak.
'ORTAKLIĞIMIZ UZUN SOLUKLU'
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı İnternet Bağlantılı Araçlar Global Başkan Yardımcısı Kal Mos, "Yeni internet bağlantılı araç platformu sayesinde Renault, Nissan ve Mitsubishi müşterileri bir dijital deneyim yaşayacaklar. Sektörde referans olacak bir akıllı bulut platformu oluşturduk" dedi.
Microsoft Global Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve Operasyonlar Başkanı Jean-Phillipe Courtois de, "Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ile uzun soluklu bir ortaklığımız var. Alliance Intelligent Cloud platformu, Microsoft Azure destekli yeni nesil internet bağlantılı hizmetlerin pazara sunulmasını sağlayacak" diye konuştu.
YENİ CLIO'DA YER VERİLECEK
Alliance Intelligent Cloud teknolojisine sahip modellerin, Japonya ve Avrupa'da pazara sunulacak olan yeni Renault Clio ve Nissan Leaf’in bazı versiyonları olacağı kaydedildi. Bu araçların, Microsoft teknolojisiyle donatılmış ilk modeller olacağı bildirildi.
Alliance Intelligent Cloud platformunun kullanıldığı araçların, kesintisiz internet erişimi, uzaktan arıza teşhisi, yazılım güncellemeleri gibi özelliklere sahip olup, bilgi ve eğlence sistemlerine erişim imkanı sunacağı da verilen bilgiler arasında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.