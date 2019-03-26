Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkanını sağlayacak Alliance Intelligent Cloud “İttifak Akıllı Bulut” platformunu tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Microsoft'un ortak çalışmasıyla ortaya çıkan global internet bağlantılı araç programı, Microsoft Azure tarafından bulut, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Azure, kendi ekosistemi çerçevesinde araç verilerinin güvenli bir şekilde alınması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için üçlü ittifaka global bir veri platformu sunacak.

'ORTAKLIĞIMIZ UZUN SOLUKLU'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı İnternet Bağlantılı Araçlar Global Başkan Yardımcısı Kal Mos, "Yeni internet bağlantılı araç platformu sayesinde Renault, Nissan ve Mitsubishi müşterileri bir dijital deneyim yaşayacaklar. Sektörde referans olacak bir akıllı bulut platformu oluşturduk" dedi.

Microsoft Global Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve Operasyonlar Başkanı Jean-Phillipe Courtois de, "Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ile uzun soluklu bir ortaklığımız var. Alliance Intelligent Cloud platformu, Microsoft Azure destekli yeni nesil internet bağlantılı hizmetlerin pazara sunulmasını sağlayacak" diye konuştu.

YENİ CLIO'DA YER VERİLECEK

Alliance Intelligent Cloud teknolojisine sahip modellerin, Japonya ve Avrupa'da pazara sunulacak olan yeni Renault Clio ve Nissan Leaf’in bazı versiyonları olacağı kaydedildi. Bu araçların, Microsoft teknolojisiyle donatılmış ilk modeller olacağı bildirildi.

Alliance Intelligent Cloud platformunun kullanıldığı araçların, kesintisiz internet erişimi, uzaktan arıza teşhisi, yazılım güncellemeleri gibi özelliklere sahip olup, bilgi ve eğlence sistemlerine erişim imkanı sunacağı da verilen bilgiler arasında.