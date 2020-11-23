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MİCROSOFT TEAMS NASIL KURULUR VE KULLANILIR?

Microsoft Teams kısıtlı el becerileri, görme sorunu veya başka engelleri olan kişiler için, özel olarak veya ekiplerde sohbet etmeyi kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir. Bu, Microsoft Teams ile çalışırken klavye kısayollarını ve ekran okuyucuyu kullanabileceği anlamına gelir

Microsoft Teams kısıtlı el becerileri, görme sorunu veya başka engelleri olan kişiler için, özel olarak veya ekiplerde sohbet etmeyi kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir. Bu, Microsoft Teams ile çalışırken klavye kısayollarını ve ekran okuyucuyu kullanabileceği anlamına gelir.

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platformdur. Microsoft tarafından Slack'e rakip olarak tasarlandı ve Kasım 2016'da resmen duyuruldu. Hizmet, Microsoft Office ve Skype dahil olmak üzere şirketin Office 365 abonelik büro verimlilik paketiyle ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen özellikler eklentileri ile entegre oldu.

Bir Ekip içinde çoklu sohbet odaları veya kanalları oluşturulabilir ve sohbetleri takip etmenin, konuşmaların yönlendirildiğinin, üstten alta doğru akmasının sağlanması ve güncellemeleri kullanıcılara bildirmesi için yardımcı olabilir. Kullanıcıların yüz yüze görüşmesine ihtiyaç duymaları durumunda tek bir tıklamayla diğer kanal katılımcılarıyla doğrudan Skype sesli veya görüntülü sohbetlerine atlayabilirler.

Microsoft Teams, Office 365'te ekip sohbetleri, aramalar, toplantılar ve özel iletiler için sohbet tabanlı çalışma alanı sunan bir merkezdir. Microsoft Teams, genişletilebilir ve özelleştirilebilir olmanın yanı sıra, kuruluşunuzun en hassas işbirliklerinin gizli kalmasını sağlamaya yönelik güvenlik gereksinimlerini ve standartları karşılar.

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