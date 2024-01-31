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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış - Teknoloji Haberleri

        Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış

        ABD'nin teknoloji şirketlerinden Microsoft ile Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri, 2023 yılının ekim-aralık döneminde artış kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 08:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:55
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        Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış
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        Takviminde 31 Aralık 2023'te sona eren 3 aylık dönemi 2024 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 62 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin aynı döneminde 52,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 33 artarak 21,9 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı bir önceki senenin ekim-aralık döneminde 16,4 milyar dolar olmuştu.

        Microsoft'un bir önceki yılın son üç ayında 2,20 dolar olarak hesaplanan hisse başına net karı, geçen yıl 2,93 dolar olarak kayıtlara geçti.

        ABD'li teknoloji devinin söz konusu bilanço döneminde, Activision Blizzard'ı satın almayı tamamladığı anımsatıldı.

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        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin yapay zeka konusunda konuşmaktan, yapay zekayı geniş ölçekte uygulamaya geçtiğine dikkati çekti.

        Nadella, "Yapay zekayı teknolojilerimizin her katmanına aşılayarak yeni müşteriler kazanıyoruz ve her sektörde yeni avantajlarla verimlilik kazanımları sağlamaya yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Microsoft Mali İşler Direktörü (CFO) Amy Hood da "Microsoft Bulut" gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 33,7 milyar dolara çıktığını bildirdi.

        BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

        Google'ın ana kuruluşu Alphabet de geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, Alphabet'in Ekim-Aralık 2023 döneminde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 86,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 76 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Geçen yılın son çeyreğinde Alphabet'in toplam geliri analistlerin tahminlerini aşarken, 65,5 milyar dolar olarak gerçekleşen reklam geliri ise beklentilerin altında kaldı.

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        Şirketin net karı da son çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 52 artarak 20,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 13,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

        Alphabet'in hisse başına karı da 1,05 dolardan 1,64 dolara yükseldi.

        Şirketin geçen yıl elde ettiği toplam gelir ise 307,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Alphabet, 2022'de 282,8 milyar dolar gelir açıklamıştı.

        Alphabet'in 2023'teki net karı da 73,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirket bir önceki yıl yaklaşık 60 milyar dolar net kar etmişti.

        Şirketin CEO'su Sundar Pichai, Google aramanın devam eden güçlülüğünden ve YouTube ile Bulut'un artan katkısından memnun olduklarını belirterek, bunların şirketin yapay zeka yatırımlarından ve inovasyonlarından kaynaklandığına işaret etti.

        Alphabet CFO'su Ruth Porat da "Büyüme fırsatlarımızı desteklemek için yatırım yaparken esas maliyetimizi kalıcı bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarımıza bağlı kalıyoruz." ifadesini kullandı.

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