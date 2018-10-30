Middlesbrough - Crystal Palace düellosu

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Middlesbrough ile Crystal Palace, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Ev sahibi Middlesbrough, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Crystal Palace son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 557 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Middlesbrough kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Crystal Palace sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Middlesbrough son haftadaki Leicester City müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Crystal Palace, Swansea City karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Middlesbrough, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Crystal Palace, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Crystal Palace, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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