Middlesbrough - Derby County maçı rakamları

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Middlesbrough, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Derby County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 26 puanlı Middlesbrough 2. sırada bulunuyor, Derby County 24 puana sahip ve 5. sırada. Middlesbrough son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Derby County, geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 261 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Middlesbrough kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Derby County sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Middlesbrough son haftadaki Ipswich Town müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Derby County, Barnsley karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Middlesbrough, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Derby County ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Derby County, 10 gol atarken 8 gol yedi.

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