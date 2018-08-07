Middlesbrough - Sheffield United maç önü

Middlesbrough ve Sheffield United, 07 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Middlesbrough son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sheffield United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Middlesbrough galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Sheffield United galibiyet oranı 3.20. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Middlesbrough son hafta oynanan Birmingham City maçında 2-0 kazandı.

Sheffield United ise Fulham maçında 4-5 yenildi.

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