Middlesbrough - West Bromwich maçı rakamları

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Middlesbrough, 24 Ağustos 2018 Cuma günü West Bromwich takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Middlesbrough 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken West Bromwich 7 puanda ve 7. sırada. Middlesbrough son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. West Bromwich, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Middlesbrough kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, West Bromwich sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Middlesbrough son haftadaki Liverpool müsabasında 3-0 yenildi.

West Bromwich ise Swansea City maçında 2-1 yenildi.

Middlesbrough, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.

West Bromwich ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. West Bromwich, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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