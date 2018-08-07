Kozmetikte sadece yüz bölgesinde uygulanan botoksun, migren ve birtakım nörolojik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Fazla kilo ile mücadelede mide botoksunun önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Muhammet Akif Karakaya, "Bilim insanları, uzun çalışmalar sonucunda mide botoksuna da onay verdi. Birçok ülkede çeşitli merkezlerde uygulanan yöntem ile mideye yapılan enjeksiyonlar yardımıyla kilo kaybedildiği saptandı. Şimdi ise botoks uygulaması, etkili bir tedavi yöntemi olarak Türkiye'de de fazla kilolardan kurtulmak için mideye uygulanmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

KİLOYU SADECE GÖBEKTEN ALIYORSANIZ...

"İŞTAHI AZALTIYOR"

Op. Dr. Muhammet Akif Karakaya, mide botoksu uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: "Mide botoksu özellikle zayıflama diyeti programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan, fazla kiloya bağlı sağlık sorunları olup diyetle kilo vermede başarısız olan kişiler için oldukça uygundur. İşlem öncesi mutlaka midenin değerlendirilmesi gerekir. Mide rahatsızlığı olan bir kişinin önce midesindeki problem düzeltilir ve ardından mide botoksu işlemi uygulanabilir. Mide botoksu uygulaması ile mide sinirleri ve kasları 4-6 ay süreyle etkisiz hale getirildiği için iştah azalır, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde tokluk süresi uzar, daha az gıdayla daha kolay doyulur ve kilo kaybedilir. Ağrısız, acısız ve konfor düzeyi yüksek bir ortamda uyguladığımız mide botoksu işlemini ortalama 15-20 dakika içinde gerçekleştiriyoruz. Mide botoksu endoskopik olarak uygulandığı için ameliyatların gerektirdiği herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Uygulamanın hemen ardından sosyal yaşama geri dönülebilmektedir."

BU BESİNLERİN HER BİRİ YAĞ YAKIYOR!