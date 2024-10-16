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        Haberler Bilgi Yaşam Mide ekşimesine ne sebep olur? Sıklıkla mide ekşimesi yaşıyorsanız, bu yiyecekler tam da size göre!

        Sıklıkla mide ekşimesi yaşıyorsanız hangi gıdalar tüketilmeli?

        Bazı insanların yemek yedikten sonra çektiği sıkıntılardan biri mide ekşimesi veya yanmasıdır. Genellikle yediğimiz yoğun baharatlı yemeklerden sonra oluşan bu sorun çok uzun sürmese de ara ara kendini hissettirmesi ile rahatsız edici olmaktadır. Peki mide ekşimesinden hangi gıdalar sayesinde kurtulabiliriz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:00
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        Mide ekşimesi ya da diğer ismiyle mide yanması, yetişkin bireylerde en sık karşılaşılan mide problemleri arasında yer alır. Bu soruna çözüm olacak yiyecekler ise şöyle...

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        Mide yanması nedir?

        Mide ekşimesi olarak da adlandırılan mide yanması, kişinin tükettiği besinlerle doğrudan ilişkili olarak genellikle yemek yedikten sonra mide asidinin yemek borusuna geri akışı sonrası iltihaplanma ve hasar oluşturup göğüste meydana getirdiği ağrılı yanma hissi olarak ifade edilir.

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        Mide ekşimesini ne tetikler?

        Mide ekşimesini tetikleyen durumlar her birey için farklılık gösterse de çoğunlukla beslenme ve yaşam tarzından kaynaklanır. Sigara içmek, sürekli stres altında olmak, vücudu sıkan kıyafetler ve kemerler tercih etmek, yeterince uyumamak, öğünler sırasında midenin kapasitesini zorlayacak miktarda yemek, aşırı kilolu olmak ve yatmadan önce yemek mide ekşimesine en çok sebep olan etkenler arasında yer alır.

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        Narenciyeler ve meyve suları, kızartma gibi yüksek yağ içeren yiyecekler, domates, ketçap ya da salça gibi domates bazlı ürünler, baharatlı besinler, çiğ soğan, çiğ sarımsak, çikolata, alkollü içecekler, gazlı içecekler ve kafein içeren içecekler fazla tüketildiklerinde mide ekşimesine ortam hazırlar.

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        Mide ekşimesine iyi gelen yiyecekler hangileridir?

        1. Muz

        Muz, mide ekşimesinin daha da kötüleşmesini önleyen bir astar oluşturmaya yardımcı olur ve zamanla onu tamamen ortadan kaldırabilir. Daha da çabuk etki etmesini istiyorsanız, önce bir muzu ezip lapa haline getirin ve daha sonra tek başına yiyebilir veya hafif bir krakerin veya kızarmış ekmeğin üzerine sürebilirsiniz.

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        2. Süt

        Süt alkali bir yapıya sahip olduğundan midenizde ve yemek borunuzda birikip sizin için sorun yaratabilecek asidin etkisini yok etmeye yardımcı olur. Sütü tek başına içmeyi sevmiyorsanız, muz, avokado veya az miktarda çilek kullanarak smoothie yapabilirsiniz.

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        3. Sakız

        Sakız çiğnemek tükürük salgısını artırır. Tükürük hem yutkunmayı tetikleyerek yemek borusuna yükselen asidin mideye geri dönmesine yardımcı olur hem de yapısından ötürü asidi seyrelterek yemek borusundaki yanma hissini azaltır.

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        4. Zencefil

        Zencefil hem alkali hem de antienflamatuar özellikte olmasından dolayı sıklıkla sindirime doğal bir yardımcı olarak anılır. Yemeklere zencefil ilave etmek ya da yemek sonrası zencefil çayı tüketmek mide ekşimesini azaltmaya destek olur.

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        5. Yoğurt

        Çok soğuk olmamak kaydıyla yoğurt tüketimi mide ekşimesini yatıştırır ve bağırsakta sağlıklı bir bakteri dengesini destekler.

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        6. Karbonatlı su

        Mide yanmasına neden olan mide asidini nötralize eden karbonatı kullanmak için, 1 çay kaşığı karbonatı 1 bardak suda eriterek yavaş yavaş içerek tüketebilirsiniz.

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        7. Papatya çayı

        Papatya çayı sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı etki yapan bitkisel çözümler arasında yer alır. Aynı zamanda stresi azaltıp rahatlamaya da yardımcı olan papatya çayı stresten kaynaklı mide ekşimesi durumunda tercih edilebilir.

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        8. Yulaf

        Yoğurt ve meyvelere serpebilir veya süte katarak lezzetli bir lapa yapabilirsiniz. Süt de mide ekşimesinden kurtulmanın harika bir yolu olduğundan, bir kase yulaf lapası tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

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        9. Sirke

        Sirkenin mide ekşimesine iyi geleceğini söylemek garip gelebilir; ancak bazen midenizde çok fazla asit olmasından ziyade yeterli asit olmaması nedeniyle sorun yaşıyor olabilirsiniz. 1-2 tatlı kaşığı saf elma sirkesini bir miktar taze soğuk suyla karıştırarak için.

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        10. Çiğ patates suyu

        Mide yanması ve hazımsızlık gibi gastrointestinal semptomları geçirmeye yardımcı olan, antispazmodik ve antiasit özellikleri bulunan patates suyu dispeptik semptomları azaltabildiğinden, dispepsiye bağlı oluşabilecek mide yanması ve ekşimesi şikayetlerini azaltır.

        Kaynak: Memorial/Thefactsite/Medicana

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