Midelerinden tam 94 tane çıktı!
Muş'ta İran uyruklu 2 kişinin midelerinden 94 adet kapsül halinde 928 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı
Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli gerçekleştirdiklerinden şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan sorgulama sırasında davranışlarından şüphelenilen İranlı 2 kişi, hastaneye götürüldü. Burada çekilen tomografi sonucu şüphelilerin uyuşturucu madde yuttukları belirlendi.
Hastanede yapılan müdahale ile 2 şüphelinin midesinden 94 adet kapsül halinde toplam ağırlığı 928 gram metamfetamin çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklandı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.