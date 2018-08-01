Midesinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalandı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirip satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh Taheri'in(38) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Taheri'nin yapılan üst aramasında 1.25 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis, Taheri'nin bağlantılı olduğu kişilere ulaşmak için ifadesinin ardından serbest bıraktı. Taheri'de emniyet müdürlüğünden çıktıktan sonra İran uyruklu Amir Hassein Kheyriradeh (29) ve aynı ülke vatandaşı Seyedgholam Hossein Kavoosi'nin (30) evine gitti. Polis eve operasyon düzenleyip 3 kişi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

GÖZALTINDA İKEN YEMEK YEMEDİĞİ, MİDESİNDEKİ UYUŞTURUCULAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Amir Hassein Kheyriradeh, gözaltında bulunduğu sırada verilen yemekleri yemedi. Bu durumdan şüphelenen polis, Kheyriradeh'i hastaneye götürüp midesinin röntgen filmini çektirdi. Midesinde kapsüller bulunduğu belirlendi. Tıbbı müdahaleyle kapsüller çıkarıldığında içinde 30 adet metadon hap, 15.30 gram eroin ve 8 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İRAN'DAN KARAMAN'A MİDESİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Araştırmasını derinleştiren polis Kheyriradeh'in İran'dan, Karaman'a midesinde uyuşturucu getirdiğini saptadı. Kheyriradeh'in midesindeki uyuşturucuları da doğal yöntemlerle çıkartıp, şebeke üyeleriyle birlikte satmaya çalıştığı belirlendi. Evde ele geçirilen 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızını da yine Kheyriradeh'in midesinde taşıdığı ortaya çıktı. Kheyriradeh'in uyuşturucuları midesinde taşıdığı 5 gün boyunca da sadece su içtiği saptandı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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