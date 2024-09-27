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        Haberler Gündem Güncel Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı | Son dakika haberleri

        Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı

        İran'dan havayoluyla Ankara'ya buradan da Samsun'a giden bir yolcunun mide ve bağırsaklarından poşete sarılmış halde uyuşturucu madde çıktı. İran uyruklu olduğu belirlenen yolcu, havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:14
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelip, Samsun Çarşamba Havalimanı'na aktarma yapan İran uyruklu Matin M.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi.

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        Takibe alınan şüpheli, Samsun'a iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

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        Hastaneye götürülüp, tomografisi çekilen şüphelinin midesinden poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        #Samsun
        #İranlı
        #uyuşturucu
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