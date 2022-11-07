Midibüs şoförünü öldüren şüpheliler kiralık katil çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, durakta beklerken silahlı saldırıda hayatını kaybeden midibüs şoförü Muhammed Mehdi Balkaya'nın (50) katil zanlılarının para karşılığında cinayeti işledikleri tespit edildi. Olay, 4 Kasım günü akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi. Muş'tan midibüsüyle Diyarbakır'a yolcu getiren Muhammed Mehdi Balkaya, durakta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Balkaya, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

POLİS 2 SAATLİK KAMERA KAYDINI İNCELEDİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T. ve S.M. olduğunu belirledi. OLAYDAN 3 SAAT SONRA YAKALANDILAR Ekipler, 2 şüpheliyi olaydan 3 saat sonra Yenişehir ilçesinde yakaladı. Polis, olayla ilgili olarak M.G.'yi de Muş'ta yakalayarak gözaltına aldı. Muhammed Mehdi Balkaya'nın cenazesi götürüldüğü Muş'ta merkeze bağlı Arpayazı köyünde toprağa verildi.