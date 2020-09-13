Midilli'de yeni kamp istemeyen mültecilerden protesto: Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Midilli'de bulunan Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria'nın geçen haftaki yangınlarda tamamen yanmasının ardından, adada yeni kamp yapılmasını istemeyen mülteciler protesto düzenledi.

AFP'nin Midilli'de bulunan muhabiri, bazı göçmenlerin polise taş fırlatması üzerine, Yunanistan polisinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Dün de mülteci ve göçmenler Moria yakınında kurulan polis barikatına yürümüş ve ellerinde "özgürlük" yazılı pankartlarla, bölgede yeni kamp kurulması planlarını protesto etmişti.

Bugün sabah saatlerinde, geçici kampın yakınlarında yangın çıktığı ancak söndürülebildiği belirtildi.

Geçen hafta çıkan yangınlarda tamamen küle dönen Moria kampında yaklaşık 13 bin mülteci kalıyordu.

Moria kampı ilk açıldığında yaklaşık 3 bin kişiyi barındırmak üzere tasarlanmıştı. Fakat zaman içerisinde çoğu Afganistan'dan olmak üzere 70 farklı ülkeden binlerce insan daha kampta, yetersiz koşullarda barınmaya başlamıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=ud5H9jjQorU&feature=youtu.be

Midilli'nin sakinleri de adaya yeni kamp kurulmasına karşı çıkıyor. Bazı ada sakinleri, zaman zaman yardım kuruluşlarının çalışmalarını engelleme girişimlerinde bulunuyor.

Mülteci akını konusu Avrupa Birliği içinde yıllardır önemli bir anlaşmazlık konusu.

Yunanistan ve İtalya, yıllardır, daha zengin Avrupa ülkelerini mülteciler konusunda üzerlerine düşeni yapmamakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Avrupa Birliği ülkelerine, Moria kampının yanmasıyla kalacak yeri olmayan mültecilere kapılarını açması çağrısı yaptı.

Moria'daki göçmenlere ne olacak?

Mülteci ailelerin çoğunluğu Midilli'de yol kenarlarında ve süpermarket otoparklarında geceliyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi Morai'daki ailelerin bir kısmının adaya kurulan yeni kampta barındırılacağını açıkladı.

Yunan hükümeti yangının hemen sonrasında da sığınacak yer sorununu çözebilmek için, ikisi orduya ait toplam üç gemiyi adaya gönderdi. Gemilerin ilk etapta 2 bin kişiyi barındıracağı kaydediliyor.

Almanya da 10 Avrupa ülkesinin, Yunanistan'ın Midilli adasında hafta başında çıkan yangınla yok olan Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiklerini açıkladı.

Ancak bir grup yardım ve sivil toplum kuruluşu Almanya'ya bir açık mektup yazarak tüm yaş gruplarından mülteciler için adım atmalarını istedi.

Bölgeyi ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da, yerle bir olan kampın yerine, aynı yerde daha modern tesisler kurulacağını söylemişti.