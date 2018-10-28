Midtjylland - Brondby düellosu

Danimarka Süperlig maçında Midtjylland ile Brondby, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Midtjylland 28 puanla 1. sırada, Brondby 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Midtjylland, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Brondby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Brondby galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Midtjylland önceki hafta Horsens mücadelesinde 1-0 kazandı.

Brondby ise Aalborg maçında 1-1 berabere kaldı.

Midtjylland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Midtjylland, kendi sahasında 20 gol attı, 4 gol yedi.

Brondby, dış sahada 4 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brondby 12 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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