Midtjylland - Esbjerg maçı rakamları

Danimarka Süperlig maçında Midtjylland ile Esbjerg, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 1 puanlı Midtjylland 12. sırada bulunuyor, Esbjerg 1 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Midtjylland, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Esbjerg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 300 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Esbjerg galibiyet oranı 4.60. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Midtjylland son haftadaki Brondby müsabasında 2-1 yenildi.

Esbjerg ise Randers FC karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Midtjylland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Midtjylland, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Esbjerg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Esbjerg, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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