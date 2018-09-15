Midtjylland - FC Copenhagen maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig maçında Midtjylland ile FC Copenhagen, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Midtjylland 15 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken FC Copenhagen 19 puanda ve 1. sırada. Midtjylland, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 710 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Midtjylland kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Copenhagen sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Midtjylland son haftadaki Horsens müsabasında 1-0 kazandı.

FC Copenhagen, FC Nordsjaelland karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Midtjylland, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi.

FC Copenhagen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FC Copenhagen, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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