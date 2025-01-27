Midtjylland - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi’nin 8’nci haftasında sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Sarı lacivertlilerde hedef, Midtjylland engelini geçip adını bir üst tura yazdırmak. Peki, "Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Midtjylland - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Midtjylland - Fenerbahçe tarihi ve saati...