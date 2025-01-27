Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin son maçında Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Herning Arena'da oynayacak mücadele öncesinde, Midtjylland - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Midtjylland - Fenerbahçe maçına ilişkin tüm detaylar...
Midtjylland - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi’nin 8’nci haftasında sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Sarı lacivertlilerde hedef, Midtjylland engelini geçip adını bir üst tura yazdırmak. Peki, "Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Midtjylland - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Midtjylland - Fenerbahçe tarihi ve saati...
MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00’da başlayacak
MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Herning Arena’da oynayacak mücadele TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE ÜST TURA NASIL ÇIKAR?
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
12 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.
10 puanla bitirirse: %94 play-off'ta yer alacak, %6 elenecek.
9 puanla bitirirse: %20.8 play-off'ta yer alacak, %79.2 elenecek.
OSAYI DE OLMAYACAK
Mücadeleye 11'de başlayan Bright Osayi-Sameul, 87. dakikada sarı kart gördü. Lyon atağında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Osayi Samuel, cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gördü. Osayi Samuel, Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.
Osayi-Samuel, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görmüştü. Nijeryalı futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.