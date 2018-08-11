Midtjylland - Horsens düellosu

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Horsens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 7 puanlı Midtjylland 4. sırada bulunuyor, Horsens 5 puana sahip ve 9. sırada. Midtjylland, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Horsens, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 735 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Horsens galibiyet oranı 4.60. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Midtjylland önceki hafta Horsens mücadelesinde 1-0 kazandı.

Horsens ise Midtjylland karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Midtjylland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Midtjylland, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Horsens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Horsens, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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