Midyat Belediye Başkanı Şahin'den down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

AA

Baba Nurettin Özcan'ın belediyenin "Beyaz Masa" ekibine ulaşarak, oğluna doğum gününde bisiklet hediye etmek için destek beklediğini belirtmesi üzerine Midyat Belediye Başkanı Şahin aileye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Özcan ailesini doğum günü pastası ile Bağlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Şahin, İbrahim'in doğum gününü kutladı.

Doğum gününde hediye edilen hayalindeki bisiklete kavuşan İbrahim, 3 kardeşi ile büyük mutluluk yaşadı.

Belediye Başkanı Şahin, İbrahim Özcan'ın doğum gününü birlikte kutladıklarını ifade ederek, "İnşallah ileri ki yaşlarında da hep beraber olacağız. İbrahim ile daha sık beraber olacağız. Bisikleti sürmeye başladığı zaman da geleceğiz. Midyat Belediyesi olarak her zaman down sendromluların ve engellilerin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Beyaz Masa yetkilisi Selami Akçay da ailenin talebini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Anne Saime Özcan, Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, maddi durumlarının iyi olmadığını, oğluna bisiklet alamadıkları için durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.

Özcan, "Belediye Başkanı ziyaret etti, oğlumuzun doğum gününü kutladı. Güzel sürpriz oldu. Sağ olsun pasta, bisiklet ve oyuncaklarla geldi. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.