Migros, üreticilerini, tedarikçilerini, çiftçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getirme hedefiyle 5-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde bir fuar düzenliyor.

'Migros İyi Gelecek Festivali' adı verilen etkinliğe, 4 bin marka ve 400’den fazla tedarikçinin yanı sıra 81 ilden gelen 2 bin 500 Migros çalışanın da katıldığı açıklandı. Halka açık olan fuarı, 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, fuarda ulusal, uluslararası ve yerel yüzlerce markanın ürünlerinin sergilendiği stantlar yer alıyor. Ayrıca, keçi, dana, koyun, tavuk, hindi gibi canlı hayvanlar getirilerek fuar alanında ziyaretçilere bir çiftlik deneyimi sunuluyor.

'İNDİRİMLİ SATIŞ YAPACAĞIZ'

‘Migros İyi Gelecek Festivali’nin Türkiye’de tek bir marka tarafından düzenlenen ilk perakende fuarı olduğunu söyleyen Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, "Migros İyi Gelecek Festivali kapsamında, perakendenin bugününü ve geleceğini sergileyeceğiz. 3 gün boyunca 4 bin markamız stantlarında çeşitli etkinliklerle yeni ürünlerini tanıtacak. Fuar merkezinde her türlü teknolojiye sahip, tam donanımlı bir Migros mağazası da kurduk. Jet kasadan para transferine, mağazalarımızda sunduğumuz tüm hizmetler bu mağazamızda da yer alacak. Ayrıca, fuarımıza özel indirimli satışlarımız olacak" dedi.

Rodoslu, "Beraber değer ürettiğimiz ekosistemimizi ilk kez halka açtık. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük markaları ile Türkiye’nin her bir yöresinin renklerini, değerlerini, lezzetlerini bir çatı altında buluşturduk. Alanın tamamına yayılan markalar, Migros ekosisteminin yalnızca beşte biri. Bu fuarda 81 ilden üreticimiz, 400’den fazla tedarikçimiz ve çiftçilerimiz bulunuyor. Migros tam bir Türkiye mozaiğidir" ifadesini kullandı.

Tarımın geçmişte olduğu gibi bugünde stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Rodoslu, "Ölçeği büyütülmüş sürdürülebilir bir tarım, Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Kendi kendine yeten bir Türkiye geleceğimizdir" diye konuştu.

'ENFLASYONU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, zincir marketlerin tanzim satışı yapması ile ilgili olarak, Migros’un yıllardır tüketicilerine son derece uygun fiyatla meyve, sebze ulaştırdığını, bundan sonra da buna devam edeceğini, bu konudaki çalışmaları izleyip göreceklerini söyledi.

Enflasyon konusuna da değinen Rodoslu, "Bugüne kadar gelen enflasyon ve bundan sonrası için gelişecek enflasyonu yakından takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yetkililerin açıkladığı gibi enflasyon aşağı doğru seyreder" dedi.