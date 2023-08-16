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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros ve Aksa'dan 'güneş' işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Migros ve Aksa'dan 'güneş' işbirliği

        Migros ve Aksa Elektrik, 16 MWp gücünde arazi tipi güneş enerjisi santralini hayata geçirmek üzere iş birliği yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Migros'un 13 ildeki 300'ü aşkın mağazasının elektrik ihtiyacı 2024 başı itibarıyla tamamen temiz enerji ile karşılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 16:04
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        Migros ve Aksa'dan 'güneş' işbirliği
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        Aksa Elektrik Grubu markalarından biri olan Aksa Solar ile Migros enerji alanında iş birliği yaptıklarını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, iki şirket Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali kuracak.

        Malatya’da 170 bin metrekare alanda yaklaşık 29 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 27 milyon kWh üretim öngörülüyor.

        Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile anahtar teslim olarak yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen güneş enerjisi santrali kapsamında proje yatırım desteği ve tüm izin, tasarım, kurulum, proje süresi boyunca işletme ve bakım süreçleri Aksa Solar tarafından üstlenilecek.

        Bu güneş enerjisi santrali ile 2024 başı itibarıyla 13 ilde 300’ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketiminin temiz enerji ile karşılanacağı kaydedildi.

        'ELEKTRİK TÜKETİMİNİ TEMİZ ENERJİ İLE KARŞILAYACAĞIZ'

        İşbirliğine ilişkin konuşan Migros İcra Kurulu Üyesi Şevki Tuncer, "Tarımsal üretime uygun olmayan arazilere kurulacak güneş panelleriyle hem enerji üretecek hem de bu bölgeleri verimli bir şekilde kullanacağız. Malatya'da devreye girecek santral ile 2024 başı itibarıyla Çanakkale’den Artvin’e 300’ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketimini tamamen temiz enerji ile karşılayacağız. Bu santral, engellediği karbon emisyonu ile yarım milyon ağacın görevini üstlenecek" dedi.

        Aksa Solar’ın anahtar teslim projeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji çözümleri sunduğunu belirten Aksa Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kirazlı, "Güneş Enerjisi Santralleri kurulum ve yatırım maliyeti diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında daha ekonomik bir çözüm olması sebebiyle son yıllarda şirketler tarafından büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

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