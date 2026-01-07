Migros ve ColendiBank’ın servis bankacılığı başvurusuna BDDK’dan onay

Migros ile dijital mevduat bankası ColendiBank, ‘Servis Modeli Bankacılığı’ kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yaptıkları başvuru için onay aldı. BDDK tarafından verilen bu izinle birlikte, Colendi Bank A.Ş., bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunabilecek. Bu hizmetler, Migros’un bağlı ortaklığı olarak kurulan Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (MoneyFinans) tarafından sağlanan arayüz üzerinden Migros müşterilerinin hizmetine açılacak.

Bu iş birliğiyle birlikte perakende ve finans dünyası, tek ve entegre bir ekosistem altında buluşurken; Migros müşterileri hem dijital hem de fiziki kanallarda finansal hizmetlere hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde erişebilecek.

REKLAM

SERVİS MODELİ BANKACILIĞI

MoneyFinans ve ColendiBank iş birliğinin müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediğini vurgulayan Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Cem Doğan, “Migros’un hem dijital hem de fiziki kanallarındaki geniş kapsamlı ve erişilebilir ağı sayesinde perakende ve finans bir araya geliyor ve finansal işlemler müşterilerin günlük yaşamına doğal ve akıcı biçimde entegre oluyor. Bu iş birliği doğru ve yenilikçi ürünlerle uçtan uca entegre bir finansal deneyim yaratıyor” dedi.