Migros ve Espor Kulüpler Birliği Gençler için 2021'de de birlikte

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerMigros ve Espor Kulüpler Birliği Gençler için 2021'de de Birlikte
ABONE OL

Migros ve Espor Kulüpler Birliği Gençler için 2021'de de birlikte

Migros, geçtiğimiz senelerde espora verdiği desteği yeni yılda da sürdürüyor. Espor Kulüpler Birliği ve ilk resmi sponsoru olan Migros, iki senelik anlaşmalarını bir sene daha uzatarak gençler için el ele vermeye devam edecek. Yapılan anlaşma kapsamında kulüpler bu sene de formalarında Migros adını taşıyacak

Migros ve Espor Kulüpler Birliği Gençler için 2021'de de Birlikte

Türkiye'nin öncü şirketlerinden Migros, gençlere yaptığı yatırımı artırarak sürdürüyor. Ülkemizde esporu temsil eden en büyük kulüplerin 2017 yılında kurmuş olduğu Espor Kulüpler Birliği'nin ilk resmi sponsoru olan Migros, desteğine yeni yılda da devam ediyor. Migros ve Espor Kulüpler Birliği yaptıkları 2 yıllık sözleşmeyi yenileyerek bu seneye de taşıma kararı aldı. Anlaşma kapsamında kulüpler bu sene de formalarında ve iletişim çalışmalarında Migros'a yer verecek.

Migros Ticaret A.Ş. Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, "Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin memnuniyeti için öncü çalışmalara imza atıyor, trendleri yakından takip ediyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte bu alanda yükselen değerlere de çalışmalarımız kapsamında öncelik tanıyoruz. Geleceğimiz olan gençler için yaptığımız her çalışma bizim için farklı bir anlam taşıyor. Türkiye'de ve dünyada özellikle gençlerin takip ettiği espor alanında ülkemizin önde gelen kuruluşu Espor Kulüpler Birliği ile son 3 senedir iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Espor Kulüpler Birliği'nde yer alan takımların değerli oyuncularının da Migros aracılığıyla sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunabilmek bizim için çok kıymetli. Bunun yanında espor ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sene espor.migros.com.tr adresimiz üzerinden turnuvalar düzenlemeye başladık. Oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan dikkat çekici turnuvalar ve ödüllü etkinliklerle 2021 yılında da espor konusunda birçok ilke imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Espor kulüplerinin ve lisanslı esporcularının hukuki düzeyde korunması ve haklarının savunulması, ülkemizde esporun daha iyi yerlere gelebilmesi ve gelişimi için tüm espor takımlarıyla iş birliğinde bulunduklarını belirten Espor Kulüpler Birliği Başkanı Sina Afra sözlerini şöyle sürdürdü: "Sponsorlarımızın desteği ile esporun geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Migros ile iletişimimizin ne kadar sağlam temeller üzerine konulduğu anlaşmanın devamı ile kanıtlanmış oldu. 3 yıldır verdikleri destek bizim hem onurlandırıyor hem de mutlu ediyor. Zorlu pandemi günlerinde bizi yalnız bırakmayan, ilk yılımızdan itibaren en önemli destekçilerimizden biri olan Migros'a, Türk esporuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum."

Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olan esporun 2021 yılı sonunda yaklaşık 650 milyon takipçisi olacağı, gelirlerinin ise global bazda 1,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 30 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Türkiye, espor ile direkt ilgilenen 4,5 milyon kişi, dönemsel olarak ilgi gösteren 13 milyonu aşkın kişi sayısı ile esporun dünya arenasındaki major ülkelerinden biri olarak görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
DİĞER7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
Olimpiyat madalyalı atlet Manyonga, spordan geçici olarak men edildi
DİĞERManyonga'ya spordan geçici men
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
DİĞERYaşar Doğu kabri başında anıldı
Milli güreşçi Hamit Kaplan anıldı
DİĞERMilli güreşçi Hamit Kaplan anıldı
Emre Sakçı'ya büyük onur
DİĞEREmre Sakçı'ya büyük onur
Son dakika derleme: Dünyada yılın olayları! (2020'de yılın spor olayları)
DİĞERDünyada yılın olayları!
SON DAKİKA: Türkiye'de yılın spor olayları 2020 - SPOR HABERLERİ
DİĞERTürkiye'de 2020
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı
DİĞERÖzdemir'den yeni yıl mesajı
Spor kulüplerinin beklediği yönetmelik yürürlüğe girdi
DİĞERSpor kulüplerinin beklediği yönetmelik yürürlüğe ...
Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru
DİĞERAtletizmde 2020'de 69 Türkiye rekoru