Migros aktüel ürünler kataloğu ile gündeme geldi. Çeşitli fırsatlarıyla raflarda yerini alan onlarca ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için 16 - 18 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğunu haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta Migros aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar...