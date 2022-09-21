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Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra değerini 13.3 kat artırdı. Portekizli yıldızın Kanarya'ya geldiği dönemdeki piyasa değeri 600 bin Euro'ydu

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  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın transferlerinden birisi Miguel Crespo'ydu... 
  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    O dönem bonservisine 1.5 milyon Euro ödenen Portekizli futbolcunun tahmini piyasa değeri 600 bin Euro'ydu. 
  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    Sarı-Lacivertli takıma transferi sonrasında geçen sürede oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro'ya çıktı. Transfermarkt sitesine göre değerini 13.3 kat artırdı.
  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    Crespo, yükselen performansının yanında Dünya Kupası'nda da Portekiz formasıyla sahada olursa, değerine değer katacak.
  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    Yönetim onun için en az 15 milyon Euro bekliyor. 
  • Miguel Crespo fırtınası! Değerini 13.3 kat artırdı

    Ancak Dünya Kupası'na giderse bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor. Portekizli son oynanan Alanyaspor mücadelesinin de yıldızıydı.

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